Туристам завжди показують лиш парадну сторону тих чи інших пам'яток архітектури або відомих речей у музеях. Все що потрібно глядачам – чудово прикрашені фасади, ретельно поставлені шоу, ідеально нафарбовані особи.

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Проте багатьох з нас цікавить, а що ж там за лаштунками, як виглядає зворотний бік речей – справжній. Розваги 24 пропонують подивитися на задні ракурси, які допомагають краще зрозуміти саму суть речей.

1. Голова Тутанхамона

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

2. Космічний скафандр

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

3. Сонячне затемнення

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

4. "Золоте Селфі" Еллен Дедженерес на церемонії вручення "Оскара"

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

5. Сцена театру

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

6. Джоконда

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

7. Русалонька в Копенгагені

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

8. Єгипетські піраміди

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

9. Великий Будда Камакури

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото Alamy

10. Напис Hollywood

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

11. Акула з фільму "Щелепи"

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

12. Давньоєгипетський сфінкс

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото Alamy

13. Зворотна сторона Місяця

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж

14. Венера Мілоська

Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж