Туристам всегда показывают лишь парадную сторону тех или иных памятников архитектуры или известных вещей в музеях. Все что нужно зрителям – великолепно украшенные фасады, тщательно поставленные шоу, идеально накрашенные лица.
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Однако многих из нас интересует, а что же там за кулисами, как выглядит оборотная сторона вещей – настоящая. Развлечения 24 предлагают посмотреть на задние ракурсы, которые помогают лучше понять саму суть вещей.
1. Голова Тутанхамона
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
2. Космический скафандр
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
3. Солнечное затмение
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
4. "Золотое селфи" Эллен Дедженерес на церемонии вручения "Оскара"
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
5. Сцена театра
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
6. Джоконда
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
7. Русалочка в Копенгагене
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
8. Египетские пирамиды
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
9. Великий Будда Камакуры
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото Alamy
10. Надпись Hollywood
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
11. Акула из фильма "Челюсти"
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
12. Древнеегипетский сфинкс
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото Alamy
13. Обратная сторона Луны
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей
14. Венера Милосская
Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей