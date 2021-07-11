Запечатану гру від Nintendo Legend of Zelda 1987 року продали майже за мільйон доларів

Нова гра The Legend of Zelda від Nintendo, яка була випущена у 1987 році, була продана за рекордну суму. Це зробило її найдорожчою відеогрою, яку коли-небудь продавали на аукціоні.

Запечатаний картридж The Legend of Zelda був проданий у п'ятницю, 9 липня, на аукціоні Heritage Auctions за 870 000 доларів. Попередній рекорд був за грою Super Mario Bros., яку у квітні 2021 року продали за 660 000 доларів.

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Продана гра є рідкісним варіантом видання The Legend of Zelda. Він випускався всього кілька місяців в кінці 1987 року, перш ніж був замінений іншим. Тож, ця копія – одна з ранніх невідкритих ігор, яку можна знайти. За словами організаторів аукціону, гра являє собою апофеоз рідкості, культурного значення і центральних елементів колекції.

The Legend of Zelda знаменує собою початок однієї з найважливіших саг в іграх. Його історичне значення неможливо недооцінити ... це справжній витвір колекціонування,

– коментує Валарі Маклекі, фахівець з відеоігор аукціону Heritage.



Гру Legend of Zelda 1987 року продали майже за мільйон доларів / Фото ha.com

The Legend of Zelda

Це серія фентезійних відеоігор, створена у 1986 році відомим геймдизайнером Сігеру Міямото, яка випускається компанією Nintendo. Головним персонажем виступає мовчазний протагоніст, на ім'я Лінк, хоча серія названа на честь жіночого персонажа Зельди, яку Лінк зазвичай за сюжетом рятує.

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