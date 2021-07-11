Запечатанный картридж The Legend of Zelda был продан в пятницу, 9 июля, на аукционе Heritage Auctions за 870 000 долларов. Предыдущий рекорд был за игрой Super Mario Bros., которую в апреле 2021 года продали за 660 000 долларов.

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Проданная игра является редким вариантом издания The Legend of Zelda. Он выпускался всего несколько месяцев в конце 1987 года, прежде чем был заменен другим. Итак, эта копия – одна из ранних неоткрытых игр, которую можно найти. По словам организаторов аукциона, игра представляет собой апофеоз редкости, культурного значения и центральных элементов коллекции.

The Legend of Zelda знаменует собой начало одной из самых важных саг в играх. Его историческое значение невозможно недооценить ... это настоящее произведение коллекционирования,
– комментирует Валари Маклеки, специалист по видеоиграм аукциона Heritage.

Невідкриту гру від Nintendo Legend of Zelda 1987 року продали майже за мільйон доларів

Игру Legend of Zelda 1987 года продали почти за миллион долларов / Фото ha.com

The Legend of Zelda


Это серия фэнтезийных видеоигр, созданная в 1986 году известным геймдизайнером Сигэру Миямото, которая выпускается компанией Nintendo. Главным персонажем выступает молчаливый протагонист по имени Линк, хотя серия названа в честь женского персонажа Зельды, которую Линк обычно по сюжету спасает.

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