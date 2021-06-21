Японський спорткар у культову машину для цілого покоління автомобільних ентузіастів перетворила центральна роль у блокбастері "Форсаж", прем'єра якого відбулася у 2001 році. Головну роль у фільмі Браяна О'Коннора зіграв Пол Уокер. Нещодавно модель 1994 року Toyota Supra став спеціальним авто, виставленим на торги автомобільним аукціонним будинком Barrett-Jackson у США.

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На аукціоні, який проходив з 17 по 19 червня, автомобіль продали за 550 тисяч доларів (близько 15 мільйонів гривень) і згідно із заявою Barrett-Jackson, ця ціна перевищила очікування аукціонного будинку. Новий власник отримав повну документацію та сертифікат автентичності.

Ця Supra була виготовлена вручну Едді Полом в магазині Shark Shop в Ель-Сегундо у 1994 році. І оскільки автомобіль не був включений ні в одну гоночну сцену, а використовувався тільки для зйомок крупним планом, він знаходиться у відмінному стані.

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