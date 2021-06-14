Звичайно, улюблені актори дещо змінилися, але найбільшу увагу глядачів привернув Метт Леблан, виконавець ролі Джої. Після появи актора на знімальному майданчику люди в мережі охрестили його "ірландським дядечком". Інші користувачі інтернету миттєво підхопили новий "титул" Метта Леблана, і почали створювати меми з його фото. У них вони порівнюють актора зі своїми дядечками, татами і дідусями.

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"Твій тато перед різдвяною вечерею і твій тато після різдвяної вечері"

"Хто одягнений краще – Метт Леблан чи мій тато?"

А ось Метт Леблан в ірландському пабі, де грають на традиційних музичних інструментах

І в студії коментаторів національного футболу

"Воду у вино? Можна мені ще пінту портера"

"Метт Леблан – твій дядько, коли батьки змусили тебе 6-річного стати після сімейної вечері перед дорослими та заспівати пісню, яку ти щойно вивчив у початковій школі"

"Метт Леблан має вигляд хлопця, з яким ви після весілля поспілкуєтесь у барі для місцевих, вип'єте 10 пінт, і він дасть вам найкращу пораду з усіх, які ви коли-небудь отримаєте. Ви більше ніколи не зустрінетесь, але його мудрість залишиться з вами назавжди"

"Перед першим локдауном VS Після третього локдауну"

"І ти справді заплатив за джинси, які вже були з дірками?"

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