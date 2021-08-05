Коли літак приземлився в Маямі, в аеропорту 22-річного Максвелла Беррі заарештували поліцейські. Правоохоронці висунули йому звинувачення за трьома пунктами.

Це цікаво Не слотами єдиними: цікаві та незвичні азартні ігри з усього світу

Що відбувалося під час польоту

У поліції докладно розповіли про те, що відбувалося на борту літака. Після відльоту з Філадельфії Максвелл Беррі випив 2 алкогольних напої, після чого почав чіплятися до стюардеси. Він замовив третій напій, але майже одразу розлив його на себе та пішов до туалету. З вбиральні чоловік вийшов вже без сорочки.

Бортпровідниця попросила пасажира одягнутися і намагалася допомогти йому дістати чисту та суху сорочку з ручної поклажі. Проте у нього були важливіші справи. Близько 15 хвилин чоловік тинявся літаком та приставав одразу до двох стюардес – обіймав їх та торкався до їхніх грудей.

Стюардеси звернулися за допомогою до ще одного бортпровідника, і той попросив пасажира сісти на своє місце і заспокоїтися. У відповідь на це Максвелл Беррі вдарив його кулаком в обличчя.

Після цього у конфлікт втрутилися небайдужі пасажири. Вони змогли всадити чоловіка на місце та втримати доти, доки його не примотали до сидіння скотчем. Він кричав, погрожував та просив про допомогу, але присутні лише сміялися з нього. Так Максвелл Беррі летів до самого кінця, а в аеропорту його зустріли поліцейські.

Бортпровідників, яким довелося вгамовувати неадекватного пасажира, відправили в оплачувану відпустку до завершення розслідування.

Читайте також Пернатий порушник: у Британії поліція затримала нахабного лебедя, який заблокував дорожній рух