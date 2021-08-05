Когда самолет приземлился в Майами, в аэропорту 22-летнего Максвелла Берри арестовали полицейские. Правоохранители предъявили ему обвинения по трем пунктам.

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Что происходило во время полета

В полиции подробно рассказали о том, что происходило на борту самолета. После вылета из Филадельфии Максвелл Берри выпил 2 алкогольных напитка, после чего начал приставать к стюардессе. Он заказал третий напиток, но почти сразу пролил его на себя и пошел в туалет. С уборной мужчина вышел уже без рубашки.

Бортпроводница попросила пассажира одеться и пыталась помочь ему достать чистую и сухую рубашку из ручной клади. Однако у него были более важные дела. Около 15 минут мужчина слонялся самолетом и приставал сразу к двум стюардессам – обнимал их и трогал их за грудь.

Стюардессы обратились за помощью к еще одному бортпроводнику, и тот попросил пассажира сесть на свое место и успокоиться. В ответ на это Максвелл Берри ударил его кулаком по лицу.

После этого в конфликт вмешались неравнодушные пассажиры. Они смогли усадить мужчину на место и удержать до тех пор, пока его не примотали к сиденью скотчем. Мужчина кричал, угрожал и просил о помощи, но присутствующие только смеялись над ним. Так он летел до самого конца, а в аэропорту его встретили полицейские.

Бортпроводников, которым пришлось успокаивать неадекватного пассажира, отправили в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.

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