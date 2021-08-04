Поліцейські зловили лебедя і посадили його до своєї автівки, як справжнього злочинця. Тоді вони відвезли його до найближчого озера. Правоохоронці розповіли про цей інцидент на офіційній сторінці Кембриджширської поліції у фейсбуці.

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Співробітники дорожньої поліції отримали кілька повідомлень про розлюченого лебедя, який літав і блокував рух А428 у Хардвіку. Його затримали (посадили до поліцейського автомобіля) і взяли під варту (до найближчої водойми, яку вдалося знайти),

– написали у фейсбуці.

Користувачі мережі одразу помітили схожість цієї ситуації з комедією "Круті фараони" 2007 року. За сюжетом поліцейські Саймон Пегг та Нік Фрост розслідують серію вбивств, замаскованих під нещасні випадки, у містечку Сенфорд. В одній зі сцен їм також довелося приборкати лебедя та проїхатися із ним у патрульному автомобілі.

Епізод з лебедем у "Крутих фараонах": дивіться відео

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