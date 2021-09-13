Вона створює з книг масштабні та складні артінсталяції, які можна назвати справжніми витворами мистецтва. Кожна з них захоплює своєю ідеєю та сюжетом.
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Результати своїх старань Елізабет публікує в соцмережах, і за кілька років вона завоювала цілу армію шанувальників. Лише в інстаграмі за жінкою стежать 196 тисяч підписників, які захоплюються її креативністю та вигадливістю. Розваги 24 відібрали для вас 20 найцікавіших робіт блогерки. Не виключено, що після перегляду і ви приєднаєтеся до компанії фанатів творчості Елізабет.
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