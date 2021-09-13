Вона створює з книг масштабні та складні артінсталяції, які можна назвати справжніми витворами мистецтва. Кожна з них захоплює своєю ідеєю та сюжетом.

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Результати своїх старань Елізабет публікує в соцмережах, і за кілька років вона завоювала цілу армію шанувальників. Лише в інстаграмі за жінкою стежать 196 тисяч підписників, які захоплюються її креативністю та вигадливістю. Розваги 24 відібрали для вас 20 найцікавіших робіт блогерки. Не виключено, що після перегляду і ви приєднаєтеся до компанії фанатів творчості Елізабет.

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Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#2

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#3

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#4

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#5

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#6

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#7

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#8

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#9

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#10

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

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#11

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#12

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#13

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#14

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#15

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#16

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#17

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#18

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#19

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

#20

Книжкові інсталяції Елізабет Саган

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