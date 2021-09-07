Авторка проєкту Match with Art вже майже 3 роки веде інстаграм-сторінку, на якій публікує власні фото поряд із картинами, скульптурами та різноманітними художніми інсталяціями. За кожною з цих світлин стоїть чимала праця – їй потрібно прискіпливо обдумати кожен свій образ, аби він ідеально поєднувався з тим чи іншим витвором мистецтва.
Це цікаво Wiesbaden Kurhaus: історія одного з найстаріших казино у Німеччині
Одяг та пози жінки утворюють цілісний ансамбль із роботами, біля яких вона фотографується. Її присутність доповнює їх, і робить більш глибокими та зрозумілими. Іноді здається, що і вона є повноправною частиною мистецького шедевра.
Розваги 24 пропонують переглянути 20 найцікавіших комбінацій проєкту Match with Art, а якщо цього вам буде недостатньо – вирушайте в інстаграм, там є ще більше неймовірних поєднань мистецтва, моди та краси.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
До теми Японська художниця робить з картону надзвичайно реалістичні скульптури
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
Дивіться також Художник створює піксельні картини за мотивами відомих фільмів і серіалів: найцікавіші роботи