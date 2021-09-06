За його словами, піксель-арт – це не просто графічний інструмент, а й форма мистецтва, яка може існувати окремо від відеогри. Саме тому він використовує його для малювання сюжетів за мотивами популярних фільмів та серіалів, і надає їм нового бачення.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

З картин Густаво на нас дивляться улюблені персонажі в образах вінтажних героїв 80-х років, і це надає їм особливого шарму. Розваги 24 підготували для вас добірку з 20 найцікавіших робіт художника. Насолоджуйтеся!

"Розповідь служниці"

"Зоряний шлях"

"Рік і Морті"

"Нарко"

"Зоряні війни"

"Леон"

"Дивні дива"

"Малефісента"

"Зоряні війни"

Зверніть увагу До 20-річчя стрічки: у Новій Зеландії випустили поштові марки і листівки за "Володарем перснів"

"Гра престолів"

"Фарго"

"Доктор Хто"

"Пуститися берега"

"Бріолін"

"Гремліни"

"Сам удома"

"Маска"

"Ходячі мерці"

"Світ Дикого Заходу"

Дивіться також Завдяки DeepFake: Юен МакГрегор зіграв роль професора Чарльза Ксав'єра з "Людей Ікс"