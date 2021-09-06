По его словам, пиксель-арт – это не просто графический инструмент, но и форма искусства, которая может существовать отдельно от видеоигры. Именно поэтому он использует его для рисования сюжетов по мотивам популярных фильмов и сериалов, и придает им нового видения.
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С картин Густаво на нас смотрят любимые персонажи в образах винтажных героев 80-х годов, и это придает им особый шарм. Развлечения 24 подготовили для вас подборку из 20 самых интересных работ художника. Наслаждайтесь!
"Рассказ служанки"
"Звездный путь"
"Рик и Морти"
"Нарко"
"Звездные войны"
"Леон"
"Очень странные дела"
"Малефисента"
"Звездные войны"
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"Игра престолов"
"Фарго"
"Доктор Кто"
"Во все тяжкие"
"Бриолин"
"Гремлины"
"Один дома"
"Маска"
"Ходячие мертвецы"
"Мир Дикого Запада"
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