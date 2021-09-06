По его словам, пиксель-арт – это не просто графический инструмент, но и форма искусства, которая может существовать отдельно от видеоигры. Именно поэтому он использует его для рисования сюжетов по мотивам популярных фильмов и сериалов, и придает им нового видения.

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С картин Густаво на нас смотрят любимые персонажи в образах винтажных героев 80-х годов, и это придает им особый шарм. Развлечения 24 подготовили для вас подборку из 20 самых интересных работ художника. Наслаждайтесь!

"Рассказ служанки"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Звездный путь"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Рик и Морти"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Нарко"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Звездные войны"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Леон"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Очень странные дела"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Малефисента"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Звездные войны"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

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"Игра престолов"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Фарго"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Доктор Кто"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Во все тяжкие"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Бриолин"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Гремлины"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Один дома"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Маска"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Ходячие мертвецы"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

"Мир Дикого Запада"

Пиксельные картины по мотивам фильмов и сериалов

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