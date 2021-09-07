Автор проекту Match with Art уже почти 3 года ведет инстаграм-страницу, на которой публикует собственные фото рядом с картинами, скульптурами и различными художественными инсталляциями. За каждым из этих снимков стоит большая работа – ей нужно тщательно обдумать каждый свой образ, чтобы он идеально сочетался с тем или иным произведением искусства.

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Одежда и позы женщины образуют целостный ансамбль с работами, возле которых она фотографируется. Ее присутствие дополняет их, и делает более глубокими и понятными. Иногда кажется, что и она является полноправной частью художественного шедевра.

Развлечения 24 предлагают посмотреть 20 самых интересных комбинаций проекта Match with Art, а если этого вам недостаточно – отправляйтесь в инстаграм, там есть еще больше невероятных сочетаний искусства, моды и красоты.

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Match with Art

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Match with Art

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Match with Art

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Match with Art

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