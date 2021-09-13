Она создает масштабные и сложные артинсталяции из книг, которые можно назвать настоящими произведениями искусства. Каждая из них захватывает своей идеей и сюжетом.

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Результаты своих стараний Элизабет публикует в соцсетях, и за несколько лет она завоевала целую армию поклонников. Только в инстаграме за женщиной следят 196 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее креативностью и изобретательностью. Развлечения 24 выбрали для вас 20 самых интересных работ блогера. Не исключено, что после просмотра и вы присоединитесь к компании фанатов творчества Элизабет.

#1

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#2

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#3

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#4

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#5

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#6

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#7

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#8

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#9

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#10

Книжные инсталляции Элизабет Саган

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#11

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#12

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#13

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#14

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#15

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#16

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#17

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#18

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#19

Книжные инсталляции Элизабет Саган

#20

Книжные инсталляции Элизабет Саган

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