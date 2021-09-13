Она создает масштабные и сложные артинсталяции из книг, которые можно назвать настоящими произведениями искусства. Каждая из них захватывает своей идеей и сюжетом.
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Результаты своих стараний Элизабет публикует в соцсетях, и за несколько лет она завоевала целую армию поклонников. Только в инстаграме за женщиной следят 196 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее креативностью и изобретательностью. Развлечения 24 выбрали для вас 20 самых интересных работ блогера. Не исключено, что после просмотра и вы присоединитесь к компании фанатов творчества Элизабет.
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