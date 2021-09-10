Найчастіше, коли Полін з Россом проводять час разом, вони знімають кумедні відео або фотографуються у веселих тематичних костюмах. Звичайно, своїми розвагами вони діляться в інтернеті, і за кілька років такої діяльності завоювали десятки тисяч фанатів. Це не дивно – світлини бабусі та онука здатні розвеселити будь-кого. Подивіться і ви – Розваги 24 відібрали для вас 20 найсмішніших образів цієї парочки.
Це цікаво Незвичні парі та найдивніші ставки, які робили гравці в азартних іграх
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