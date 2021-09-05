Від селфі до використання соціальних мереж – користувачі мереж часто діляться моментами, коли їхні батьки, бабусі та дідусі чогось не розуміли. Іноді бачити їх боротьбу із сучасними технологіями може бути досить смішно.

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Чудово, що люди похилого віку у нас є, і це чудово, коли вони намагаються освоювати комп'ютер і соціальні мережі. Хоча і кумедно буває за ними спостерігати, проте завданням сучасної молоді є навчити та показати, що ті, кого ми вважаємо мудрішими за нас, роблять щось не так.

Бабуся та її новий автоматичний міксер



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Дідусь зайшов у кабінку, яка автоматично робила фотографії на паспорт, однак натиснув не ту кнопку.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Бабуся з дідусем чекають один одного в торговому центрі біля дерева, як домовлялися



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Подарував татові Kindle. Він використовує його як закладку для книг.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Дідусь вирішив видалити свій аккаунт в "Фейсбуці".



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Бабусина улюблена статуетка Ісуса. (Це Люк Скайуокер із "Зоряних воєн").



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Мама любить натискати незрозумілі кнопки в авто.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Дідусь підсвітив татові екран планшета, щоб тому легше було шукати рецепт в книжці.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Працюю водієм Uber. Бабуся подарувала мені на Новий Рік щоденник з запискою: "Стане в нагоді для твоїх замовлень!"



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Довго шукав мою лінзу "риб'яче око". Виявилося, бабуся вирішила, що це прищіпка.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Дідусь пише мені повідомлення: "Знайшов у тебе в буфеті горіхову суміш – рідкісна гидота!"



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Бабуся: Давай сфотографуємося!

Я: Давай! (Перемикаю телефон на фронтальну камеру.)

Бабуся: Ой, яка хороша фотографія, це де ми з тобою сфотографувалися?



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Ми пояснюємо швейцарському пенсіонеру, якого попросили нас сфотографувати, що він закрив пальцем об'єктив камери.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Бабуся завела аккаунт в "Фейсбуці" і насамперед прислала мені таке повідомлення.



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

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