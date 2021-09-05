От селфи до использования социальных сетей – пользователи сетей часто делятся моментами, когда их родители, бабушки и дедушки чего-то не понимали. Иногда видеть их борьбу со современными технологиями может быть довольно смешно.

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Замечательно, что старики у нас есть, и это замечательно, когда они пытаются осваивать компьютер и социальные сети. Хотя и интересно бывает за ними наблюдать, задачей современной молодежи является научить и показать, что те, кого мы считаем мудрее нас, делают что-то не так.

Бабушка и ее новый автоматический миксер



Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Дедушка зашел в кабинку, которая автоматически делала фотографии на паспорт, но нажал не ту кнопку.

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Бабушка с дедушкой ждут друг друга в торговом центре возле дерева, как договаривались



Як наші дідусі та бабусі використовують сучасні технології / Фото із соцмереж

Подарил папе Kindle. Он использует его как закладку для книг.



​Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Дедушка решил удалить свой аккаунт в "Фейсбуке".

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Бабушкина любимая статуэтка Иисуса. (Люк Скайуокер из "Звездных войн").

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Мама любит нажимать непонятные кнопки в авто.

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Дедушка подсветил папе экран планшета, чтобы тому легче было искать рецепт в книжке.

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Работаю водителем Uber. Бабушка подарила мне на Новый год дневник с запиской: "Пригодится для твоих заказов!"

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Долго искал мою линзу "рыбий глаз". Оказалось, бабушка решила, что это прищепка.

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Дедушка пишет мне сообщение: "Нашел у тебя в буфете ореховую смесь – редкая гадость!"

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Бабушка: Давай сфотографируемся!

Я: Давай! (Переключаю телефон на фронтальную камеру.)

Бабушка: Ой, какая хорошая фотография, это где мы с тобой сфотографировались?

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Мы объясняем швейцарскому пенсионеру, которого попросили нас сфотографировать, что он закрыл пальцем объектив камеры.



​Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

Бабушка завела аккаунт в "Фейсбуке" и первым делом прислала мне такое сообщение.

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Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии / Фото из соцсетей

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