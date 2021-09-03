На инстаграм-странице doggo_taxi публикуют именно такие снимки – непонятные, но очень смешные. Чтобы разобраться, что на них происходит, нужно найти объяснение и понять контекст ситуации. Но мало кому захочется это делать. Лучше просто посмотреть фото, чтобы улучшить себе настроение.
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