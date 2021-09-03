На инстаграм-странице doggo_taxi публикуют именно такие снимки – непонятные, но очень смешные. Чтобы разобраться, что на них происходит, нужно найти объяснение и понять контекст ситуации. Но мало кому захочется это делать. Лучше просто посмотреть фото, чтобы улучшить себе настроение.

Это интересно Можно ли перехитрить игровые автоматы: развенчание распространенных мифов

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Смотрите также Снова в школу: самые смешные рисунки из школьных учебников, которые делали скучающие ученики