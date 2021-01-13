Фільми про Індіану Джонса люблять безліч фанатів у всьому світі. А незабаром їх потішать ще й новою відеогрою про пригоди сміливого археолога.

Американська компанія Bethesda 12 січня анонсувала вихід нової гри про Індіану Джонса у своєму акаунті в Twitter. Її розробкою займатиметься шведська студія MachineGames, відома створенням кількох шутерів з серії Wolfenstein, повідомляють Розваги 24.

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Відомо, що нова гра матиме оригінальний сюжет, а її виконавчим продюсером стане Тодд Говард. Розробники та видавці співпрацюватимуть зі студією Lucasfilm Games, яку нещодавно відродили та під ім'ям якої видаватимуть ігри по всесвіту "Зоряних війн". Разом з анонсом гри Bethesda опублікувала тизер гри про Індіану Джонса.