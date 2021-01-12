Фанати-аніматори гри Among Us постійно придумують щось нове і цікаве: хтось показує, як могли б виглядати вбивства у стилі інших відеоігор і популярного аніме, хтось – у стилі магів стихій з мультсеріалу "Аватар: Легенда про Аанге" тощо. Цього разу представили вбивства у стилі фільмів жахів.

Відеоблогер під ніком Mactoto опублікував у соціальній мережі Twitter анімацію вбивств з гри Among Us в стилі декількох відомих фільмів жахів.

Читайте також У мережі опублікували перший уривок з 3D-мультсеріалу про дитинство Губки Боба: відео

Вбивства представлені в ролику на мотив фільмів "Чужий" (члена екіпажу вбиває фейсхаггер), "Полтергейст" (персонажа вбиває привид з телевізора) і "Воно" (Пеннівайз передає вибухову повітряну кулю).

Варто додати, що вперше свою роботу автор завантажив на YouTube ще в середині жовтня минулого року, але тоді його мало хто подивився. Однак днями відео, на яке відреагували розробники Among Us, помітили в Twitter.