Діти, ви готові? Так, капітане! Канал Nickelodeon представив короткий огляд майбутнього приквелу Kamp Koral: SpongeBob's Under Years ("Табір Корал: Молоді роки Губки Боба").

Вперше глядачі познайомились із пористим Губкою Бобом влітку 1999 року – тоді створене Стівеном Хілленбергом шоу було запущене на каналі Nickelodeon. Через двадцять два роки дорослі фанати SpongeBob SquarePants отримали можливість дізнатися про життя Губки Боба до того, як він почав одягати краватку і перевертати крабсбургери в Красті Крабі.

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На офіційному Youtube-каналі мультсеріалу 8 січня опублікували короткий огляд серії приквелів Kamp Koral: SpongeBob's Under ("Табір Корал: Молоді роки Губки Боба"). Шоу являє собою спін-офф основного мультсеріалу, в якому розкажуть про дитинство Губки Боба і його друзів. У ролику показують, як Боб намагається зловити свою першу медузу в літньому таборі, а його друзі роблять все можливе, щоб допомогти йому.

У першому в історії спін-оффі мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани", який є приквелом з CG-графікою, розповідається про 10-річного Губку Боба і його приятелів, які проводять літо, розпалюючи підводні багаття, ловлячи диких медуз і плаваючи в озері Юкімак в таборі Корал – самому божевільному таборі в водоростевому лісі,

– йдеться в офіційному синопсисі до мультсеріалу.

Серіал, знятий студією Nickelodeon Animation Studio, планують показати у 2021 році виключно на новому стрімінговому сервісі Paramount +. Після показу сезону на Paramount + серіал вийде в ефір на каналі Nickelodeon.