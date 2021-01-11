Дети, вы готовы? Да, капитан! Канал Nickelodeon представил краткий обзор будущего приквела Kamp Koral: SpongeBob's Under Years ("Лагерь Коралл: Молодые годы Губки Боба").

Впервые зрители познакомились с пористым Губкой Бобом летом 1999 года – тогда созданное Стивеном Хилленбергом шоу было запущено на канале Nickelodeon. Через двадцать два года взрослые фанаты SpongeBob SquarePants получили возможность узнать о жизни Губки Боба до того, как он начал надевать галстук и переворачивать крабсбургеры в Красти Крабе.

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На официальном Youtube-канале мультсериала 8 января опубликовали краткий обзор серии приквелов Kamp Koral: SpongeBob's Under ("Лагерь Коралл: Молодые годы Губки Боба"). Шоу представляет собой спин-офф основного мультсериала, в котором расскажут о детстве Губки Боба и его друзей. В ролике показывают, как Боб пытается поймать свою первую медузу в летнем лагере, а его друзья делают все возможное, чтобы помочь ему.

В первом в истории спин-оффи мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", который является приквелом с CG-графикой, рассказывается о 10-летнем Губке Бобе и его приятелях, которые проводят лето, разводя подводные костры, ловя диких медуз и плавая в озере Юкимак в лагере Коралл – самом сумасшедшем лагере в водорослевом лесу,

– говорится в официальном синопсисе к сериалу.

Сериал, снятый студией Nickelodeon Animation Studio, планируют показать в 2021 году исключительно на новом стриминговом сервисе Paramount +. После показа сезона на Paramount + сериал выйдет в эфир на канале Nickelodeon.