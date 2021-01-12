Аниматор придумал убийства в Among Us по мотивам известных фильмов ужасов: видео
Фанаты-аниматоры игры Among Us постоянно придумывают что-то новое и интересное: кто-то показывает, как могли бы выглядеть убийства в стиле других видеоигр и популярного аниме, кто-то – в стиле магов стихий из мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге" и тому подобное. На этот раз представили убийства в стиле фильмов ужасов.
Видеоблоггер под ником Mactoto опубликовал в социальной сети Twitter анимацию убийств из игры Among Us в стиле нескольких известных фильмов ужасов.
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Убийства представленные в ролике на мотив фильмов "Чужой" (члена экипажа убивает фейсхаггер), "Полтергейст" (персонажа убивает призрак из телевизора) и "Оно" (Пеннивайз передает взрывающийся воздушный шар).
Стоит добавить, что впервые свою работу автор загрузил на YouTube еще в середине октября прошлого года, но тогда его мало кто посмотрел. Однако на днях видео, на которое отреагировали разработчики Among Us, заметили в Twitter.
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