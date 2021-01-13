Фильмы про Индиану Джонса имеют множество фанатов по всему миру. А вскоре их порадуют еще и новой видеоигрой о приключениях смелого археолога.

Американская компания Bethesda 12 января анонсировала выход новой игры про Индиану Джонса в своем аккаунте в Twitter. Ее разработкой займется шведская студия MachineGames, известная созданием нескольких шутеров из серии Wolfenstein, сообщают Развлечения 24.

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Известно, что новая игра будет иметь оригинальный сюжет, а ее исполнительным продюсером станет Тодд Говард. Разработчики и издатели будут сотрудничать со студией Lucasfilm Games, которую недавно возродили и под именем которой будут выдавать игры по вселенной "Звездных войн". Вместе с анонсом игры Bethesda опубликовала тизер игры про Индиану Джонса.