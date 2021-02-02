На сайті для проведення аукціонів eBay з'явився раритетний персональний комп'ютер від Apple. Його випустили ще у 1976 році.

Джерело: 24 канал

На сайті eBay з'явилося оголошення про продаж найпершого комп'ютера Apple I виробництва 1976-го року, який досі працює. Вартість цього рідкісного лота – 1,5 мільйона доларів (42 мільйони гривень).

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Комп'ютерів Apple 1-го покоління було виготовлено всього 200 штук. Продавець запевняє, що у нього є сертифікат автентичності Ахіма Баке, за допомогою якого на сайті реєстру Apple-1 можна перевірити оригінальність пристрою.

Комплектація цього комп'ютера також доволі рідкісна, адже він продається разом із дерев'яним футляром Byte Shop KOA, оригінальним блоком живлення та клавіатурою Datanetics версії D. За інформацією продавця, наразі у світі залишилося лише 6 таких комплектів, більшість з яких стали музейними експонатами.

Я другий власник цього комп'ютера, і отримав його на початку 1978 року від чоловіка, який обміняв його на Apple II у комп'ютерному магазині в Монреалі, у Канаді, де я обслуговував усі пристрої, – повідомив продавець.









Як виглядає Apple I, який продається на аукціоні за 1,5 мільйона доларів / Фото eBay

За даними Вікіпедії, коли у 1976 році Apple I з'явився в продажу, його ціна складала 666 доларів (понад 18 тисяч гривень за актуальним курсом валют). У 2010 році один із комп'ютерів Apple I продали на аукціоні за 133 250 фунтів стерлінгів (понад 5 мільйонів гривень). У 2013 році вартість раритетного комп'ютера на аукціоні зросла до 671 400 доларів (понад 18,5 мільйона гривень), а у 2014 році – до 905 тисяч доларів (понад 25 мільйонів гривень).