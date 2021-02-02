Самый первый компьютер Apple продают на аукционе: сколько он стоит – фото
На сайте для проведения аукционов eBay появился раритетный персональный компьютер от Apple. Его выпустили еще в 1976 году.
Источник: 24 канал
На сайте eBay появилось обьявление о продаже первого компьютера Apple I выпуска 1976-го года, который до сих пор работает. Стоимость этого редкого лота – 1,5 миллиона долларов (42 миллиона гривен).
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Компьютеров Apple 1-го поколения было изготовлено всего 200 штук. Продавец уверяет, у него есть сертификат подлинности Ахима Баке, с помощью которого на сайте реестра Apple-1 можно проверить оригинальность устройства.
Комплектация этого компьютера довольно редкая, ведь он продается вместе с деревянным футляром Byte Shop KOA, оригинальным блоком питания и клавиатурой Datanetics версии D. По информации продавца, сейчас в мире осталось всего 6 таких комплектов, большинство из которых стали музейными экспонатами.
Я второй владелец этого компьютера, и получил его в начале 1978 года от мужчины, который обменял его на Apple II в компьютерном магазине в Монреале, в Канаде, где я обслуживал все устройства, – сообщил продавец.
Как выглядит Apple I, который продается на аукционе за 1,5 миллиона долларов / Фото eBay
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