Про цю історію написали у розділі "Вибір жебраків" на популярному форумі Reddit.

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Варто пояснити, що у цьому розділі люди залишають оголошення про речі, які вони готові віддати безоплатно. Зазвичай це:

старі речі,

книги та меблі, які більше не потрібні власникам.

Але наречена попросила не стару книгу, а:

піаніно,

весільну сукню,

"пристойний" мобільний телефон.

Шукаю білу весільну сукню маленького або середнього розміру, мобільний телефон у робочому стані (бажано пристойний), безплатне піаніно з коліщатками, безплатну арфу від 15 до 48 струн і скрипку в подарунок. Якщо в когось є ці речі, будь ласка, напишіть мені,

– мовиться в її повідомленні.

"Вимоги" нареченої викликали ажіотаж у темі "Вибір жебраків".

"Я здогадуюся, що вона хоче отримати інструменти для свого весілля, але хіба в музикантів немає своїх власних? В одному повідомленні просять речі на тисячі доларів", – обурився коментатор.

Інші користувачі Reddit були не менш спантеличені проханням нареченої. Одні не могли зрозуміти, чому вона просить безплатні інструменти для свого весілля, а інші стверджували, що все, що їй вдасться отримати безплатно, найімовірніше, буде в поганому стані.

Раніше американка Сьюзен вирішила скасувати своє весілля, через "недостатньо щедрих гостей". Розкішне весілля мало б коштувати 60 тисяч доларів і Сьюзен вирішила оплатити його коштом грошових подарунків від гостей. Загалом з кожного вона хотіла отримати по 1200 доларів. За таких умов орієнтовна кількість гостей складала б близько 40 осіб, але на це погодилася значно менша кількість людей.