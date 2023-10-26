Об этой истории написали в разделе "Выбор нищих" на популярном форуме Reddit.

Смотрите также Это судьба: женщина женилась на мужчине, который раньше ворвался в ее дом и заснул на диване

Следует объяснить, что в этом разделе люди оставляют объявления о вещах, которые они готовы отдать безвозмездно. Обычно это:

старые вещи,

книги и мебель, которые больше не нужны владельцам.

Но невеста попросила не старую книгу, а:

пианино,

свадебное платье,

"приличный" мобильный телефон.

Ищу белое свадебное платье маленького или среднего размера, мобильный телефон в рабочем состоянии (желательно приличный), бесплатное пианино с колесиками, бесплатную арфу от 15 до 48 струн и скрипку в подарок. Если у кого есть эти вещи, пожалуйста, напишите мне,

– говорится в ее сообщении.

"Требования" невесты вызвали ажиотаж по теме "Выбор нищих".

"Я догадываюсь, что она хочет получить инструменты для своей свадьбы, но разве у музыкантов нет своих собственных? В одном сообщении просят вещи на тысячи долларов", – возмутился комментатор.

Другие пользователи Reddit были не менее озадачены просьбой невесты. Одни не могли понять, почему она просит бесплатные инструменты для своей свадьбы, другие утверждали, что все, что ей удастся получить бесплатно, вероятнее всего, будет в плохом состоянии.

Ранее американка Сьюзен решила отменить свою свадьбу, из-за "недостаточно щедрых гостей". Роскошная свадьба должна стоить 60 тысяч долларов и Сьюзен решила оплатить его за счет денежных подарков от гостей. В общей сложности с каждого она хотела получить по 1200 долларов. При таких условиях ориентировочное количество гостей составляло около 40 человек, но на это согласилось значительно меньшее количество людей.