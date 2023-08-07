"Зустріти" Байдена та Джонсона: музей "Становлення української нації" відкрив нову локацію

До річниці відкриття у музеї "Становлення української нації" презентували нову локацію. Вона повністю присвячена національно-визвольній війні України 2014 – 2023 років. Киян та гостей столиці закликають відвідати нову виставку та "зустрітися" з людьми, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Де розташований музей, а також граф роботи та ціни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про музей "Становлення української нації"

Це – музей майбутнього, місце, яке неодмінно треба відвідати кожному українцю. Там оживають славетні сторінки нашої держави. За 1,5 – 2 години ви зможете ознайомитися з багатовіковою історією української нації, пройдете через 25 експозицій та побачите сюжети з абсолютно реалістичними 3D фігурами видатних постатей:

королів та гетьманів,

військових та вчених,

артистів та спортсменів.

А тепер ще й політиків. Мовиться про президента США Джо Байдена та колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона. До їхнього товариства планують долучити і видатних українців та героїв нашого часу.

Всі експозиції зроблені на основі історичних досліджень та мають наукове обґрунтування.



Музей "Становлення української нації" / Фото "Вечірній Київ"



Фігура Джо Байдена у музеї / Фото "Вечірній Київ"

Київ, вулиця Лаврська, 27 (вхід з вул Запечерної).щодня о 10:00.280 гривень з людини.

Додамо, що музей "Становлення української нації" був відкритий у серпні 2019 року і став першим музеєм у нашій країні, у якому експозицію для відвідувачів представлено в мультимедійному форматі.