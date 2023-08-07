Где расположен музей, а также граф работы и цены – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о музее "Становление украинской нации"

Это музей будущего, место, которое обязательно нужно посетить каждому украинцу. Там оживают славные страницы нашего государства. Через 1,5 – 2 часа вы сможете ознакомиться с многовековой историей украинской нации, пройдете через 25 экспозиций и увидите сюжеты с абсолютно реалистичными 3D фигурами выдающихся фигур:

королей и гетманов,

военных и ученых,

артистов и спортсменов.

Теперь же и политиков. Речь идет о президенте США Джо Байдене и бывшем премьере Британии Борисе Джонсоне. В их общество планируют приобщить и выдающихся украинцев и героев нашего времени.

Обратите внимание! Все экспозиции сделаны на основе исторических исследований и имеют научное обоснование.



Музей "Становление украинской нации" / Фото "Вечерний Киев"



Фигура Джо Байдена в музее / Фото "Вечерний Киев"

Где: Киев, улица Лаврская, 27 (вход с ул Запечерной).

Когда: каждый день в 10:00.

Стоимость входа: 280 гривен с человека.

Добавим, что музей "Становление украинской нации" был открыт в августе 2019 года и стал первым музеем в нашей стране, в котором экспозиция для посетителей представлена в мультимедийном формате.