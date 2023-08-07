Де розташований музей, а також граф роботи та ціни – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про музей "Становлення української нації"
Це – музей майбутнього, місце, яке неодмінно треба відвідати кожному українцю. Там оживають славетні сторінки нашої держави. За 1,5 – 2 години ви зможете ознайомитися з багатовіковою історією української нації, пройдете через 25 експозицій та побачите сюжети з абсолютно реалістичними 3D фігурами видатних постатей:
- королів та гетьманів,
- військових та вчених,
- артистів та спортсменів.
А тепер ще й політиків. Мовиться про президента США Джо Байдена та колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона. До їхнього товариства планують долучити і видатних українців та героїв нашого часу.
Музей "Становлення української нації" / Фото "Вечірній Київ"
Фігура Джо Байдена у музеї / Фото "Вечірній Київ"
Додамо, що музей "Становлення української нації" був відкритий у серпні 2019 року і став першим музеєм у нашій країні, у якому експозицію для відвідувачів представлено в мультимедійному форматі.