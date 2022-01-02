Мозкові трюки: гіпнотичні відео, які заставлять вас залипнути біля екрана

Якщо вам нічим зайнятися у ці довгі вихідні, пропонуємо залипнути на перегляді галюциногенних відео. Вони реально працюють, тож можуть загіпнозувати вас надовго.

Ця рухомі картинки можуть викликати запаморочення, особливо якщо після пильного розглядання відвести погляд від екрана. Тому будьте обережні та не робіть різких рухів.

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Деякі ролики вимагають від глядача зосередження на відео, а потім різкого перемикання уваги на навколишню дійсність.

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