У канадському Ванкувері поліцейські провернули блискучу операцію "на живця". Вони спіймали серійного грабіжника, який тероризував колекціонерів карток Pokémon, пише USA Today. Правоохоронцям довелося видати себе за продавців карток, якими захоплюються по всьому світу. Так і хочеться викрикнути: "Пікачу, я обираю тебе!". Хто зрозумів, той зрозумів.

Як чоловік виманював у колекціонерів Покемонів?

Схема зловмисника була зухвалою та жорстокою. Він знаходив оголошення про продаж карток на Facebook Marketplace, призначав зустріч у громадському місці, але замість розрахунку пирскав жертвам в обличчя потужним газом для відлякування ведмедів. Поки люди оговтувалися від болю, грабіжник забирав рідкісні колекційні екземпляри та тікав. Лише за один тиждень наприкінці березня поліція зафіксувала п’ять подібних нападів.

Затриманим виявився молодик віком близько 20 років. У поліції Ванкувера зазначають, що він діяв самотужки. Зараз детективи просять усіх постраждалих вийти на зв'язок, бо підозрюють, що пограбованих колекціонерів було значно більше.



Картка з покемоном / Unsplash

Думаєте, що хлопець так захопився грою, що довів себе до злочинів? Як би не так! Ціни на рідкісні картки Pokémon сьогодні просто приголомшливі. Наприклад, відомий американський блогер Логан Пол свого часу віддав за картку Pikachu Illustrator неймовірні 16,4 мільйона доларів. Навіть менш рідкісні екземпляри, як-от ідеально збережений покемон Чарізард першого видання з дев'яностих, можуть коштувати сотні тисяч доларів.

Експерти кажуть, що ціна картки на сто відсотків залежить від її справжності та стану. Це як з цінними картинами – чим вища оцінка стану після професійної перевірки, тим більше шансів продати її за ціну квартири чи дорогої автівки.

У чому феномен Pokémon?

Перша гра Pokémon вийшла у 1996 році в Японії у форматі GameBoy. Її творець, Сатосі Тадзірі, заклав у гру досвід свого дитинства – збирання комах у сільській місцевості під Токіо, пише Voyapon. Проте Pokémon став глобальною імперією завдяки бізнес-стратегії Цунекадзу Ісіхари, якого в індустрії називають "королем іграшок".

Саме він у 1997 році запустив колекційні картки та аніме-серіал, створивши замкнене коло: діти дивилися мультфільм, купували картки, а потім грали у відеоігри. Цей підхід виявився настільки успішним, що бренд п'ять разів потрапляв до Книги рекордів Гіннеса, а авіакомпанія All Nippon Airways навіть розфарбовувала свої пасажирські літаки зображеннями Пікачу.



Покемони стали справжнім культурним феноменом / Unsplash

Нова хвиля покемономанії накрила світ у 2016 році з виходом Pokémon GO – гри, що змусила мільйони людей по всьому світу вийти на вулиці з телефонами, бігаючи за цими покемонами немов божевільні.

Сьогодні Pokémon вважається найбільшою розважальною медіафраншизою у світі. За 30 років гра не втратила актуальності. А дитячі картки взагалі перетворилися на мільйонні інвестиції.

