На Балі дуже стежать за тим, щоб люди ходили у пристойному одязі та порядно себе поводили. Наприклад, тут заборонено фотографуватися у неприйнятних позах, поводитися дуже гучно й докучати місцевим. Є ще одне священне правило, яке нещодавно порушив американський турист і був за це затриманий, пише Hey Bali.

Дивіться також Соло-подорожі без ілюзій: які є плюси та мінуси та що варто знати перед першою поїздкою

Через що заарештували туриста на Балі?

Уявіть собі острів, де на цілу добу зупиняється життя: зачиняється аеропорт, вимикається світло, а на вулицю не виходить жодна жива душа. Це День тиші, або Ньєпі – найважливіше свято на Балі, коли за місцевими віруваннями острів має здаватися безлюдним, щоб злі духи оминали його стороною. Проте 57-річний американець Карл Адольф Амрейн вирішив, що ці правила не для нього, і влаштував собі ранкову прогулянку порожньою дорогою у Сукаваті.

Але "променад" туриста тривав недовго. Вже о сьомій ранку чоловіка помітили пекаланги – це традиційна місцева варта, яка суворо стежить за дотриманням тиші. Турист із сумкою в руках спочатку просто мовчав у відповідь на зауваження, тож патрульним довелося супроводжувати його до найближчого відділку поліції.



Американець на Балі порушив суворий закон

Чому насправді американський турист порушив священне правило?

А причина такого порушення виявилася доволі курйозною. Як розповів начальник поліції Гіаньяра, американець просто змушений був покинути свій готель, бо термін його проживання закінчився саме в Ньєпі. Замість того щоб заздалегідь продовжити бронь або перечекати добу в номері, він вирішив шукати нове житло пішки, ігноруючи всі попередження. До речі, про головні правила Балі туристи ще в аеропорту отримують інформацію.

Тоді Карлу запропонували залишитися безплатно у відділку до кінця свята, але той навідріз відмовився. Чоловік наполягав, що йому негайно потрібен готель, попри те, що в цей день на Балі не працює жоден бізнес, а персонал готелів зводить обслуговування до мінімуму.

Зрештою, правоохоронцям вдалося знайти компроміс: порушника завезли до найближчого готелю в Сукаваті, де він нарешті погодився залишитися за домовлену ціну.



Які існують суворі закони на Балі, про які варто знати туристам

Балі – це місцевість без заборонених речовин. І в цьому плані балійські закони є одними з найсуворіших у світі, пише Bali Holiday secrets. Також Балі є глибоко духовним островом і повага до місцевих звичаїв є обов'язковою.

Якщо ви плануєте випробувати удачу на Балі, то ваш джекпот включає штрафи, депортацію та відвідування індонезійської в'язниці. Усі форми азартних ігор, включаючи казино, покер та онлайн-ставки, суворо заборонені індонезійським законодавством. На Балі відсутні казино.

Які ще цікаві новини про туризм почитати?