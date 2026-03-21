В Англії поліція заарештувала 26-річного Алві Чоудхурі, звинувативши його у тому, що він пограбував буддійський храм, пише Daily Mail. Хлопець, який є інженером-програмістом, спокійно працював у себе вдома в Саутгемптоні, де він мешкає з батьками. Раптом до будинку приїхала поліція, оголосила про арешт і вивела його з помешкання. Алві протримали чимало годин в поліції, поки не з’ясували, що він ні у чому не винний.

Через що заарештували невинного чоловіка?

Причиною арешту Алві Чоудхурі став помилковий збіг у системі автоматичного розпізнавання облич (AFR). Система ідентифікувала Алві за архівним фото п'ятирічної давнини. До речі, тоді його теж заарештували помилково, і хоча поліція обіцяла видалити дані з бази, його знімок залишився в системі.

Програма на основі штучного інтелекту порівняла фото Чоудхурі із записом камери спостереження, де справжній злочинець Едуард Златіняну викрав з храму 3000 фунтів стерлінгів та коштовності. Попри те, що справжній грабіжник вже визнав свою провину за кілька днів, Алві довелося провести 10 годин у камері. Виходить, нашого героя зрадила система, якій ми ледь не щодня довіряємо найцінніше – наші одкровення, переживання та ще купу інформації, яку б ШІ не варто було знати.



Алві Чоудхурі помилково заарештували через збій у системі / скрин відео

Реакція Алві Чоудхурі на помилковий арешт

Хлопець обурений жахливим відсотком помилок софту. Тепер він судиться з поліцією та каже, що хоче як грошової компенсації, так і публічних вибачень. За словами Алві, на записах злочину з камер відеоспостереження видно молодшого чоловіка, який відрізнявся від нього в усьому, окрім однакового кучерявого волосся.

У поліції підтвердили, що арешт Чоудхурі здійснили на підставі власних візуальних висновків після попередньої обробки штучним інтелектом. На думку Алві, поліція проявила "расову упередженість", адже детективи, які проводили візуальну перевірку після ШІ, просто побачили двох смаглявих людей зі схожим кучерявим волоссям і не заглиблювалися в деталі.

Реакція МВС Великобританії на проблему з розпізнаванням облич

Ще наприкінці минулого року МВС Великої Британії визнали той факт, що правоохоронці стикаються з серйозною проблемою розпізнавання облич. Особливо це стосується облич темношкірих людей та людей азійського походження, пише The Guardian. Для білих облич частка хибних збігів становить лише 0,04%, тоді як для азійців цей показник зростає до 4%, а для темношкірих – до 5,5%.

Схожа з Алві Чоудхурі історія відбулася з жителькою Теннессі. Анжела Ліппс взагалі провела пів року у в'язниці через помилку системи розпізнавання облич.

