Пейдж Талія стала щасливою власницею шматка червоного хідника з того самого найголовнішого заходу у світі кінематографа. Ним дефілювали Леонардо Ді Капріо, Тімоті Шаламе, Кейт Гадсон, Демі Мур і багато-багато інших зірок. А тепер на нього виходить Пейдж Талія, пише The Guardian.

Як мешканка Лос-Анджелеса знайшла червоний хідник з Оскара-2026?

Нещодавно у TikTok Пейдж повеселила своїх підписників неймовірною знахідкою зі... смітника. Наступного ранку після завершення церемонії дівчина вирушила до театру "Долбі", де збиралися зірки. У відео вона розповіла, що ще за три дні до церемонії поставила собі місію – знайти для свого помешкання червону доріжку з Оскара.



Цікаво, що моя подорож почалася з простої думки: "А що, якби я змогла принести атмосферу тієї самої знаменитої червоної доріжки прямо до себе додому?,

– поділилася Пейдж.

Дівчина буквально врятувала шматок червоної доріжки, яка була частиною величезного хідника для зірок розміром 50 тисяч квадратних футів (приблизно 4 645 квадратних метрів – 24 Канал). Трофей Пейдж був немаленьким і нелегким, проте вона вирішила не здаватися. Коротко кажучи, тепер у вітальні дівчини лежить величезний шматок червоної доріжки Оскара.

Дівчина з Лос-Анджелеса знайшла у сміттєвому контейнері доріжку Оскара: дивіться відео

"Отже, уявіть собі: я просто чищу червону доріжку Оскара у своїй вітальні, мріючи про всіх тих зірок, які крокували нею у своїх вишуканих вбраннях. Оглядаючи свій простір, я зрозуміла: хоча я й не була на самій події, я змогла передати дух Оскара по-своєму", – каже Пейдж.

Чому церемонія вручення Оскара все ще не про екологічність?

Хоча Кіноакадемія роками звітує про екологічність, доля червоного хідника виявилася не зовсім про екологію. Попри те, що частину покриття площею понад 4600 квадратних метрів намагаються відправляти на переробляння, величезна кількість матеріалу все одно опиняється в сміттєвих контейнерах. Річ у тім, що цей килим не розрахований на тривале використання: він занадто тонкий і делікатний, щоб чистити його та використовувати повторно.

Крім того, щороку церемонію розробляють за індивідуальним дизайном, що генерує величезну кількість відходів від декорацій. Проте є і позитивні зміни. Ще років 6 тому Reuters писав, що організатори Оскара відмовляються від пластикових пляшок з водою та інших пластикових контейнерів. Також організатори компостують квіти та передають залишки їжі благодійним організаціям.

Які ще цікаві новини варто почитати про Оскар?

Цього року Леонардо Ді Капріо знову став головним мемом Оскара. Він не отримав омріяну статуетку, проте свою долю шаленої уваги йому вдалося здобути.

А от Шон Пенн навпаки отримав Оскар, але навіть не відвідав захід. Насправді, він відправився до України, де йому вручили іншу особливу статуетку.

