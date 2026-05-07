Астролог Коул Протс впевнений, що представники 5 знаків зодіаку зможуть подолати травневу кризу та вийти на той гармонійний баланс, на який вони заслуговують, пише W Magazine. Читайте застереження від зірок та готуйтеся до змін.

Дивіться також 3 знаки зодіаку, яким травень дасть шанс на відновлення енергії

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Травень може стати для вас справжньою перевіркою на міцність, адже зовнішні обставини або люди навколо намагатимуться диктувати власні правила. Ваша головна задача та застереження від астрологів – діяти усвідомлено й не дозволяти чужим методам чи настроям збивати вас з курсу. Важливо побудувати такий графік, який допоможе залишатися на шляху до мети, попри загальну хаотичну енергію навкруги.

Риби



Гороскоп для Риб

Цей місяць вимагатиме від вас сміливості, адже прийшов час відкрито озвучити все, що накопичувалося всередині. Вам доведеться встановлювати чіткі межі та прямо говорити про свої очікування, навіть якщо це викличе роздратування в інших. Стійте на своєму і не погоджуйтеся на менше, ніж вам потрібно. Це буде для вас своєрідною перевіркою на міцність.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Вам доведеться шукати баланс між власними потребами та інтересами близьких, особливо в питаннях дому та сім'ї. Травень дає вам право поставити себе на перше місце, проте існує важливе застереження: пильнуйте, щоб ваш шлях до комфорту не ігнорував задоволення інших людей. Намагайтеся не обмежувати чужу свободу заради власної вигоди.

Рак



Гороскоп для Раків

Головним викликом для вас стане необхідність відпустити минуле, що вже почало гальмувати ваш розвиток. Не варто триматися за старі звички лише через страх невідомого. Будьте готові до того, що ваші плани почнуть змінюватися. Приймайте ці оновлення спокійно, навіть якщо процес відмови від старого здаватиметься вам емоційно виснажливим.

Телець



Гороскоп для Тельців

Цей місяць присвячений зміцненню позицій, проте він не пройде без перешкод у спілкуванні. Ваша природна впертість може стати джерелом напруги, тому важливо навчитися вчасно зупинятися. Вам доведеться ретельно обирати, які дискусії варті вашої енергії, а які – лише марна трата часу.