Мультсеріал "Сімпсони" має величезну аудиторію фанатів по всьому світу. Протягом 32 сезонів за життям американської сімейки спостерігають сотні тисяч глядачів. Нещодавно їх сколихнула новина – в інтернеті знайшли невипущену відеогру про Сімпсонів, яку створили понад 20 років тому.

Користувач форуму Dreamcast-Talk під нікнеймом Sreak опублікував деякі файли з поламаного жорсткого диска. Серед них був і прототип відеогри під назвою The Simpsons Bug Squad! за мотивами серіалу "Сімпсони", яку так і не випустили, повідомляють Розваги 24.

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Одному з користувачів вдалося запустити гру та навіть трохи пограти. Кадри геймплею, які він записав, опублікували на YouTube-каналі Dreamcastic.

Події The Simpsons Bug Squad! відбуваються у будинку Сімпсонів, де можна зустріти усіх його мешканців. Гравець виконує роль таргана, який покликаний зіпсувати життя героям популярного мультсеріалу.

Відео проходження гри The Simpsons Bug Squad!

Гра розроблялася студією Red Lemon ще у 2000 році. Виявилося, що хоч автори й створили демоверсію гри, замовлення на неї ніколи не отримували. Тому офіційно The Simpsons Bug Squad! ніколи не розробляли.