Родом з 2000: у мережі знайшли невипущену відеогру про Сімпсонів – деталі
Мультсеріал "Сімпсони" має величезну аудиторію фанатів по всьому світу. Протягом 32 сезонів за життям американської сімейки спостерігають сотні тисяч глядачів. Нещодавно їх сколихнула новина – в інтернеті знайшли невипущену відеогру про Сімпсонів, яку створили понад 20 років тому.
Користувач форуму Dreamcast-Talk під нікнеймом Sreak опублікував деякі файли з поламаного жорсткого диска. Серед них був і прототип відеогри під назвою The Simpsons Bug Squad! за мотивами серіалу "Сімпсони", яку так і не випустили, повідомляють Розваги 24.
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Одному з користувачів вдалося запустити гру та навіть трохи пограти. Кадри геймплею, які він записав, опублікували на YouTube-каналі Dreamcastic.
Події The Simpsons Bug Squad! відбуваються у будинку Сімпсонів, де можна зустріти усіх його мешканців. Гравець виконує роль таргана, який покликаний зіпсувати життя героям популярного мультсеріалу.
Відео проходження гри The Simpsons Bug Squad!
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