Родом из 2000: в сети нашли невыпущенную видеоигру про Симпсонов – детали
Мультсериал "Симпсоны" имеет огромную аудиторию фанатов по всему миру. В течение 32 сезонов за жизнью американской семейки наблюдают сотни тысяч зрителей. Недавно их удивила новость – в интернете нашли невыпущенную видеоигру про Симпсонов, которую создали более 20 лет назад.
Пользователь форума Dreamcast-Talk под никнеймом Sreak опубликовал некоторые файлы с поломанного жесткого диска. Среди них был и прототип видеоигры под названием The Simpsons Bug Squad! по мотивам сериала "Симпсоны", которую так и не выпустили, сообщают Развлечения 24.
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Одному из пользователей удалось запустить игру и даже немного поиграть. Кадры геймплея, которые он записал, опубликовали на YouTube-канале Dreamcastic.
События The Simpsons Bug Squad! происходят в доме Симпсонов, где можно встретить всех его жителей. Игрок исполняет роль таракана, который призван испортить жизнь героям популярного мультсериала.
Видео проходжения игры The Simpsons Bug Squad!
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