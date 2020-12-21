Мультсериал "Симпсоны" имеет огромную аудиторию фанатов по всему миру. В течение 32 сезонов за жизнью американской семейки наблюдают сотни тысяч зрителей. Недавно их удивила новость – в интернете нашли невыпущенную видеоигру про Симпсонов, которую создали более 20 лет назад.

Пользователь форума Dreamcast-Talk под никнеймом Sreak опубликовал некоторые файлы с поломанного жесткого диска. Среди них был и прототип видеоигры под названием The Simpsons Bug Squad! по мотивам сериала "Симпсоны", которую так и не выпустили, сообщают Развлечения 24.

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Одному из пользователей удалось запустить игру и даже немного поиграть. Кадры геймплея, которые он записал, опубликовали на YouTube-канале Dreamcastic.

События The Simpsons Bug Squad! происходят в доме Симпсонов, где можно встретить всех его жителей. Игрок исполняет роль таракана, который призван испортить жизнь героям популярного мультсериала.

Видео проходжения игры The Simpsons Bug Squad!