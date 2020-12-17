Персонажи любимых мультиков, фильмов и сериалов становятся для нас родными. И очень жаль, что мы можем наблюдать за ними только на экране. А так хотелось бы посмотреть на обычный день героя и узнать, например, что именно он бы купил во время обычного похода в магазин.

Иллюстратор Линда Будербала из Франции создала целую серию рисунков и предположила, что именно выбрали бы в супермаркете Золушка, Гомер Симпсон, Дэдпул и другие популярные герои. Развлечения 24 предлагают посмотреть на покупки ваших любимых персонажей, чтобы еще немного к ним приблизиться. Читайте также: Это идеально: подборка фотографий, которые порадуют глаз каждого перфекциониста Альф приобрел кошачий корм

Пеннивайз запасается шариками

Грут решил почитать журнал о садоводстве Гомер Симпсон и его любимые пончики Дэдпул и его милый единорог

Рик выбрал любимые огурчики

Куда же Миньоны без бананов?

Капитан Джек Воробей и бутылка рома

А Русалочка выбрала новую вилку Олаф и его сладенькая морковка Винни-Пух, как всегда, выбрал мед Золушка продолжает мечтать о карете и покупает тыкву



Крик и его новый нож Гномику Соне просто необходим кофе Том не сдается и покупает мышеловку для Джерри Похоже, Шегги уже наобнимался со Скуби-Ду и теперь покупает ролик для чистки одежды

А Чубаке нужно много шампуня, чтобы как следует помыться