Губка Боб и Джек Воробей на кассе супермаркета: что купили бы в магазине популярные персонажи
Персонажи любимых мультиков, фильмов и сериалов становятся для нас родными. И очень жаль, что мы можем наблюдать за ними только на экране. А так хотелось бы посмотреть на обычный день героя и узнать, например, что именно он бы купил во время обычного похода в магазин.
Иллюстратор Линда Будербала из Франции создала целую серию рисунков и предположила, что именно выбрали бы в супермаркете Золушка, Гомер Симпсон, Дэдпул и другие популярные герои. Развлечения 24 предлагают посмотреть на покупки ваших любимых персонажей, чтобы еще немного к ним приблизиться.
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