Губка Боб і Джек Горобець на касі супермаркету: що купили б у магазині популярні персонажі
Персонажі улюблених мультиків, фільмів та серіалів стають для нас рідними. І дуже шкода, що ми можемо спостерігати за ними лише на екрані. А так хотілося б подивитися на звичайний день героя та дізнатися, наприклад, що саме б він купив під час звичайного походу до магазину.
Французька ілюстраторка Лінда Будербала створила цілу серію малюнків і припустила, що саме б обрали в супермаркеті Попелюшка, Гомер Сімпсон, Дедпул та інші популярні герої. Розваги 24 пропонують подивитися на покупки ваших улюблених персонажів, щоб ще трішки наблизитися до них.
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Альф придбав котячий корм
Пеннівайз запасається кульками
Ґрут вирішив почитати журнал про садівництво
Гомер Сімпсон і його улюблені пончики
Дедпул і його милий єдиноріг
Рік обрав улюблені огірочки
Куди ж Посіпаки без бананів?
Капітан Джек Горобець і пляшка рому
А Русалонька обрала нову виделку
Олаф і його солодкі морквини
Вінні-Пух, як завжди, обрав мед
Попелюшка продовжує мріяти про карету і купує гарбуз
Крик та його новий ніж
Гномику Соньку просто необхідна кава
Том не здається і купує мишоловку для Джеррі
Схоже, Шеггі вже наобіймався зі Скубі-Ду і тепер купує ролик для чистки одягу
А Чубаці потрібно багато шампуню, щоб як слід помитися
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