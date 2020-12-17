Персонажі улюблених мультиків, фільмів та серіалів стають для нас рідними. І дуже шкода, що ми можемо спостерігати за ними лише на екрані. А так хотілося б подивитися на звичайний день героя та дізнатися, наприклад, що саме б він купив під час звичайного походу до магазину.

Французька ілюстраторка Лінда Будербала створила цілу серію малюнків і припустила, що саме б обрали в супермаркеті Попелюшка, Гомер Сімпсон, Дедпул та інші популярні герої. Розваги 24 пропонують подивитися на покупки ваших улюблених персонажів, щоб ще трішки наблизитися до них. Читайте також: Це ідеально: добірка фотографій, які потішать око кожного перфекціоніста Альф придбав котячий корм

Пеннівайз запасається кульками

Ґрут вирішив почитати журнал про садівництво Гомер Сімпсон і його улюблені пончики Дедпул і його милий єдиноріг

Рік обрав улюблені огірочки

Куди ж Посіпаки без бананів?

Капітан Джек Горобець і пляшка рому

А Русалонька обрала нову виделку Олаф і його солодкі морквини Вінні-Пух, як завжди, обрав мед Попелюшка продовжує мріяти про карету і купує гарбуз



Крик та його новий ніж Гномику Соньку просто необхідна кава Том не здається і купує мишоловку для Джеррі Схоже, Шеггі вже наобіймався зі Скубі-Ду і тепер купує ролик для чистки одягу

А Чубаці потрібно багато шампуню, щоб як слід помитися