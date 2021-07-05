У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Генеральний директор Facebook своєрідно відсвяткував День незалежності США. В цей день він катався на дошці для серфінгу з американським прапором.

Відео, в якому він спритно катався по озеру з великим прапором США під гімн Західної Вірджинії Джона Денвера "Take Me Home, Country Roads", Марк Цукерберг опублікував у своїх соцмережах. Ролик одразу став вірусним, а сам Марк – героєм мемів.

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З 4 липня!

– коротко підписав відео Марк.

Мережі дуже сподобалось це відео. Крім того, користувачі найшли чудовий привід, щоб потролити Марка Цукерберга та знову засумніватися в тому, що глава Facebook – звичайна людина.

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Згадали навіть про космос та пожежу у Мексиканській протоці.

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