У мережі показали офіційний трейлер "Співай 2" та назвали дату виходу мультфільму
Джерело:Singmovie
Через п'ять років після виходу "Співай", анімаційна студія Illumination представила офіційний трейлер другої частини мультфільму.
Перша частина музичної анімаційної стрічки від режисера Гарта Дженнінгса зібрала у світовому прокаті понад 800 мільйонів доларів. Тож продовження мультфільму "Співай" було неминучим.
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4 листопада студія Illumination разом з Universal Pictures опублікувала другий офіційний трейлер довгоочікуваного "Співай 2". Крім того, показали і новий постер.
У цей святковий сезон починається нова глава в приголомшливій анімаційній франшизі Illumination з великими мріями і захоплюючими хітами. Завжди оптимістичний коала Бастер Мун і його зірковий склад виконавців готуються до запуску своєї самої сліпучої сценічної феєрії в блискучій світовій столиці розваг,
– мовиться у синопсисі стрічки.
Офіційний трейлер "Співай 2": відео
Сюжет мультфільму "Співай 2"
Анімаційна стрічка розповідає про коалу, на ім'я Бастер Мун, який разом зі своєю новою музичною трупою (герої першої частини мультфільму) організовує пісенний конкурс. У другій частині їм потрібно потрапити у світову столицю розваг Ред шор-Сіті. Є тільки одна заковика: спочатку їм потрібно переконати найзамкнутішу у світі рок-зірку (озвучує ікона світової музики Боно) приєднатися до їхнього грандіозного шоу.
Те, що починається як мрія про великий успіх, стає емоційним нагадуванням про силу музики зцілювати навіть розбите серце,
– йдеться в описі до мультфільму.
Постер Мультфільму "Співай 2" / Фото Singmovie
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Ролі озвучували:
- Боно;
- Меттью Макконагі;
- Різ Візерспун;
- Скарлетт Йоханссон;
- Тарон Егертон;
- Торі Келлі;
- Нік Кролл;
- Боббі Каннавале;
- Холсі;
- Фаррелл Вільямс;
- Нік Офферман;
- Летиція Райт;
- Ерік Андре;
- Челсі Перетті.