Річ у тім, що кожної весни там розливається вода, яка одразу руйнує ідилію цього місця.
Дивіться також Активний відпочинок: чим можна зайнятись на вихідних
Під час припливу острів розділяється водою і майже підтоплює будинки, які розташовані на ньому.
Який вигляд має острів до та після припливу / Фото Susan Hughes та North Wales Live
Що відомо про це місце
Дослідники з Бангорського університету (Велика Британія) вважають, що ще приблизно 14 тисяч років тому протока була сухою і доступною для людей та тварин, поки не настала ера танення льоду і затоплення морською водою обох кінців протоки.
Острів Англсі відокремився від материка за сильного припливу 8600 років тому. Історично острів служив рибальською пасткою та місцем для відпочинку з 1824 року, включаючи кам'яні греблі та камеру для копчення риби.
Греблі, спрямовані в протилежні боки для лову риби залежно від напрямку припливу, існували до 1959 року. Середини 1990-х років острів обладнали сучасними зручностями, але природа залишає свій вплив, як підтверджує рівень припливів у 2023 році, що призвів до затоплення об'єктів на острові.
Люди, що живуть у незвичних місцях
- Американець Дін Андерсон оселився у старому бункері часів Холодної війни, що розташований у Райській долині штату Монтана. Він викупив бункер та облаштував там будинок своєї мрії.
- Британська телепродюсерка Аїша оселилася у покинутій лікарні, аби не платити так багато за житло. Тепер вона скаржиться на паранормальні явища.
- Ще один чоловік намагався прожити на безлюдній скелі 60 днів. На жаль, його довелося рятувати за допомогою гелікоптеру.