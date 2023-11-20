Річ у тім, що кожної весни там розливається вода, яка одразу руйнує ідилію цього місця.

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Під час припливу острів розділяється водою і майже підтоплює будинки, які розташовані на ньому.

Який вигляд має острів до та після припливу / Фото Susan Hughes та North Wales Live

Що відомо про це місце

Дослідники з Бангорського університету (Велика Британія) вважають, що ще приблизно 14 тисяч років тому протока була сухою і доступною для людей та тварин, поки не настала ера танення льоду і затоплення морською водою обох кінців протоки.

Острів Англсі відокремився від материка за сильного припливу 8600 років тому. Історично острів служив рибальською пасткою та місцем для відпочинку з 1824 року, включаючи кам'яні греблі та камеру для копчення риби.

Греблі, спрямовані в протилежні боки для лову риби залежно від напрямку припливу, існували до 1959 року. Середини 1990-х років острів обладнали сучасними зручностями, але природа залишає свій вплив, як підтверджує рівень припливів у 2023 році, що призвів до затоплення об'єктів на острові.

Люди, що живуть у незвичних місцях

Американець Дін Андерсон оселився у старому бункері часів Холодної війни, що розташований у Райській долині штату Монтана. Він викупив бункер та облаштував там будинок своєї мрії.

Британська телепродюсерка Аїша оселилася у покинутій лікарні, аби не платити так багато за житло. Тепер вона скаржиться на паранормальні явища.

Ще один чоловік намагався прожити на безлюдній скелі 60 днів. На жаль, його довелося рятувати за допомогою гелікоптеру.

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