Тепер жінка живе у покинутій лікарні, що складається з чотирьох корпусів. Своїм життям жінка ділиться у тіктоці.

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Як жінка оселилася у лікарні

У Британії існує поняття "опікун нерухомості". Це дає змогу орендарям отримувати дешевше житло в обмін на проживання в потенційно незвичних місцях. Раніше жінка вже була опікуном нерухомості і жила у вікторіанському будинку. Зараз Айша, як і 150 інших мешканців, мешкає в колишній лікарні зі "страшним" дизайном і "моторошними" кімнатами.

Я плачу десь від 400 до 700 фунтів стерлінгів. Тож це не питання. Люди кажуть, що я, напевно, дуже хоробра, якщо живу в покинутій лікарні. Напевно, я і є хоробра

– сказала британка.

Як жінка живе у покинутій лікарні: дивіться відео

Телепродюсерка зізналася, що з нею багато чого відбувається і вона бачила людину в кутку своєї спальні та інші страшні речі.

У коментарях до її відео у тіктоці люди пишуть, що й дня б не протримали там. Однак на запитання про те, чи почувається вона в безпеці, Аїша відповіла, що якщо це стосується будівлі, то вона відчуває себе повністю захищеною.

Жінці подобається там жити: дивіться відео

Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що у своєму дитинстві стикався з паранормальними явищами, які траплялися у старовинному замку його батька – колишнього глави держави Фердинанда Маркоса-старшого.