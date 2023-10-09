На щастя, таке нестримне бажання спати виникає у неї не завжди, а лише з певною періодичністю. Однак такі напади сну, які можуть тривати до двох тижнів поспіль. У цей час дівчина стає наче зомбі.

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Чому дівчина хоче так багато спати

Дівчина розповіла, що такі напади сну у неї почалися ще у 17 років. Вона не розуміла чому це відбувається з нею. Лише 14 вересня цього року їй поставили офіційний діагноз "синдром Клейне-Левіна" (СКЛ), відомий також як синдром "сплячої красуні".

Перший напад Белла пережила 2016 року, вперше напившись на вечірці, після чого в неї почався 10-денний період затуманення свідомості, який вона спочатку сприйняла за похмілля.

Цікаво! Через рідкісну хворобу вона втратила майже рік свого життя, проспавши багато свят, заходів, свій 19-й день народження і Новий рік. Вона навіть заснула, коли мала бути подружкою нареченої на весіллі своєї подруги.

Протягом кількох місяців я жила зі страхом, що божеволію, і думала, що хтось збирається замкнути мене. Я знала, що зі мною щось не так — мої батьки описували це як "світло горить, а вдома нікого немає". Я дуже незалежна людина. Я дуже товариська, але коли трапляється напад, я стаю повною протилежністю,

– додала медсестра.

Британка також пояснила, що, попри красиву назву захворювання, її стан нагадує фільм жахів. В її рідних і досі виникає відчуття, що вони її "загубили". На жаль, ліків проти недуги дівчини не існує.

До слова, відома стрімерка Кейтлін Сірагуса, відома у мережі як Амурант, заробляє великі гроші на тому, що показує, як вона спить. На спроби транслювати свій сон її наштовхнуло розуміння того, що довгі ефіри (від 10 до 12 годин за раз) є найкращим способом заробити.