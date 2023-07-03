Амурант – одна із найпопулярніших жінок на Twitch, там у неї аж 6,4 мільйона підписників. Відома також як геймер, але популярність здобула здебільшого завдяки трансляціям у джакузі, контенту ASMR й на OnlyFans.

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Тисячі доларів – просто за стрім сну

Під час свого виступу для подкасту The Iced Coffee Hour жінка розповіла цікаві нюанси про свій заробіток. Вона пояснила, що одні з найприбутковіших стримів – це ті, під час яких вона просто спить. На спроби транслювати свій сон її наштовхнуло розуміння того, що довгі ефіри (від 10 до 12 годин за раз) є найкращим способом розвиватись на цій платформі.

Ідея полягає в тому, щоб просто тримати камеру увімкненою, поки ви спите. Це як віртуальна нічна вечірка,

– зазначила Сірагуса.

Амурант зауважила, що порахувати, скільки вона заробляє саме за трансляцію сну, досить важко. Але припустила, що заробляє близько 2 000 доларів за одну трансляцію на Twitch. Водночас, якщо враховувати конверсії, потенційно переходи за посиланням на OnlyFans, сума може коливатися від 10 000 до 15 000 доларів.

Зверніть увагу! За підрахунками стримерки, її загальний дохід щомісяця становить близько 2 мільйонів доларів.

Чому люди дивляться такі стріми

Якщо свій сон стрімить чоловік, глядачі перераховуватимуть гроші, намагаючись розбудити його: за допомогою повідомлень, гучною музикою чи відео тощо. Натомість її аудиторії, припускає стримерка, здебільшого дивиться, як вона спить, "через сексуальний контекст".

Судячи з коментарів, глядачі часто сподіваються, що вона забуде про те, що веде стрім, і випадково роздягнеться. Втім, на Twitch такий контент – під забороною.



Амурант спить під час прямого ефіру / Twitch

Попри свою популярність та хороший дохід, Сірагуса не транслює свій сон щовечора. Вона пояснила, що не може робити цього "через графік". Мовляв, наступного ранку може мати у планах фотосесію або щось інше. "Я відчуваю, якщо робити це занадто багато, це перестане бути новинкою", – додала інтернет-зірка.