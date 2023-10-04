Жінка, на ім'я Джордан замовила у майстра тату надпис Everything's Fine — тобто, "Все добре".

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Однак замість бажаного тексту отримала в результаті Everthing's Fine – у першому слові "забули" вивести одну літеру.

Як на це відреагувала жінка

У тіктоці жінка виклала відео з реакцією на своє нове тату. Його переглянуло понад 600 тисяч користувачів у тіктоці та залишили більш як 4 тисячі коментарів. Воно стало вірусним.

На відео видно, як жінка регоче, побачивши надпис. Поруч сидить майстер і, схоже, не знає як реагувати – перебуває в "повному заціпенінні". Під відео жінка написала, що майстер дійсно виглядає "пригніченим". Але вона думає, що все вийшло на краще.

Тату-майстер зробив жінці татуювання з помилкою: дивіться відео

Що про це кажуть користувачі соцмереж

"Чесно кажучи, так краще. Це ідеально відповідає приказці. Я б це зрозумів!".

"Художник намагається з’ясувати, чи клієнтці насправді весело, чи вона втрачає розум, перш ніж розлютитись".

Були пропозиції, як виправити ситуацію. Зокрема, можна червоним чорнилом намалювати виправлення і удати, що так і було задумано.

Ще одна дівчина пішла від тату-майстра зі сльозами на очах, адже той набив їй тату не в тому місці. Дівчина хотіла тату на внутрішній частині губи, але його розмістили на зовні. Тож тепер напис meow видно навіть коли губи дівчини розслаблені.