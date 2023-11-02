За словами очільника Філіппін, у дитинстві він бачив, як люстра гойдалася, а стільці переміщалися самостійно.

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Президент додав, що у палаці Малакананга панувала атмосфера, ніби хтось постійно стежить за тобою.

Один із приятелів збирався відчинити туалет, але до того, як він узявся за ручку дверей, вони самі відчинилися. Ми закричали,

– згадав Маркос.

Цікаво! Він переїхав до палацу, коли його батько прийшов до влади в країні. Тоді йому було всього 7 років.

Додамо, що Фердинанд Маркос-молодший обійняв посаду президента 2022 року. А у період з 1965 по 1986 роки країною керував його батько. Його скинули внаслідок військового перевороту. Цей період залишив незгладимий слід в історії країни, його вважають одним із найважчих.

Раніше в Англії камера у будинку зафіксувала моторошну фігуру в капюшоні. Сталося це у будинку, який будинку, що побудували ще 1888 року.

Жінка, яка живе там, поскаржилася, що одного дня вона чула, як її дворічний племінник плакав уночі, а собака при цьому жалібно скиглив. Після цього жінка вирішила, що безумовно живе в будинку з привидами.